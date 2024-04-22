Момент руйнування телевежі також потрапив на відео. На опублікованих у мережі кадрах видно, як вежа буквально "склалася" й величезний шпиль упав.

До теми Руйнування значні: фото і відео наслідків удару по телевежі в Харкові

Які наслідки обстрілу телевежі

У Держспецзв'язку повідомили, що окупанти вдарили по телевежі ракетою Х-59. Унаслідок атаки було частково пошкоджено її конструкцію. На щастя, загиблих чи постраждали немає, адже всі співробітники після оголошення повітряної тривоги пройшли в укриття.

Наразі в Харкові та області тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі,

– додали в Держспецзв'язку.

Росія вдарила по телевежі

Окупанти протягом дня двічі били по Харкову. Так, спочатку у місті оголосили повітряну тривогу о 14:55, а близько о 15:40 у місті пролунали потужні вибухи. Тоді місцева влада повідомила, що окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури. За годину, близько о 16:30, у Харкові пролунав повторний вибух.

Як згодом повідомили в ОВА, окупанти вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Олег Синєгубов тоді повідомив, що виникли перебої із сигналом цифрового телебачення.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом удару по телевежі почали досудове розслідування. Провадження зареєстрували за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У Мінкульті, коментуючи російську атаку, зауважили, що ворог прагне залякати та занурити Україну в інформаційний вакуум.

"Вони бояться правди про війну та хочуть змусити нас замовчати. Але весь світ знає, що це країна-терорист, і правда про всі їх злочини ніколи не буде забута", – наголосили в міністерстві.