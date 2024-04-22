Момент разрушения телебашни также попал на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как башня буквально "сложилась" и огромный шпиль упал.

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Какие последствия обстрела телебашни

В Госспецсвязи сообщили, что оккупанты ударили по телебашне ракетой Х-59. В результате атаки была частично повреждена ее конструкция. К счастью, погибших или пострадавших нет, ведь все сотрудники после объявления воздушной тревоги прошли в укрытие.

Сейчас в Харькове и области временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по восстановлению вещания. В то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается.

На время ремонтных работ жители Харькова и области, которые остались без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники,

– добавили в Госспецсвязи.

Россия ударила по телебашне

Оккупанты в течение дня дважды били по Харькову. Так, сначала в городе объявили воздушную тревогу в 14:55, а около 15:40 в городе прогремели мощные взрывы. Тогда местные власти сообщили, что оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры. Через час, около 16:30, в Харькове прогремел повторный взрыв.

Как впоследствии сообщили в ОВА, оккупанты ударили по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Олег Синегубов тогда сообщил, что возникли перебои с сигналом цифрового телевидения.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по факту удара по телебашне начали досудебное расследование. Производство зарегистрировали по факту нарушения законов и обычаев войны.

У Минкульте, комментируя российскую атаку, заметили, что враг пытается запугать и погрузить Украину в информационный вакуум.

"Они боятся правды о войне и хотят заставить нас замолчать. Но весь мир знает, что это страна-террорист, и правда обо всех их преступлениях никогда не будет забыта", – отметили в министерстве.