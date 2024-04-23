Аналитики ISW утверждают, что наземная атака на Харьков маловероятна, если Украина вовремя получит дополнительную военную помощь от США. Там также отмечают, что Кремль своими ударами по городу и информационной кампанией пытается посеять панику среди местных.

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Зачем оккупанты сеют панику среди местных

Аналитики отмечают, что кремль проводит скоординированную воздушную и информационную операции по уничтожению Харькова для того, чтобы убедить украинцев в необходимости покинуть город накануне возможного будущего наступления России на город.

По оценкам Института изучения войны, вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень низкая, если Украина быстро получит восстановленную военную помощь от США.

Продолжение своевременной военной помощи США и Запада, в частности, предоставление систем ПВО и ракет, будет иметь решающее значение для обороны Харькова,

– отметили там.

Поэтому Россия усиливает удары и информационные операции против украинцев в Харькове, чтобы воспользоваться ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны и усилением напряженности в Украине в относительно короткий промежуток времени до прибытия военной помощи от США в прифронтовые районы.

В качестве примера информационной кампании там привели слова российского пропагандиста Владимира Соловьёв, который заявлял об уничтожении Харькова "квартал за кварталом", предупреждая украинских гражданских о необходимости немедленного отъезда из города.

Аналитики также указывают на то, что российские войска могли обстрелять телебашню в Харькове, чтобы спровоцировать панику среди местного населения. Эта стратегия уже применялась в начале вторжения, когда похожий удар был отбит на Киев.

Удар по телебашне в Харькове: что известно