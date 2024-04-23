По состоянию на сейчас в Украине "на радаре" четыре батареи Patriot. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.

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"Давайте уже принимать решение"

Ежедневно Украина сталкивается с ракетными обстрелами со стороны страны-агрессора. На фоне постоянных атак наше государство нуждается в дополнительной противовоздушной обороне от партнеров. По состоянию на сейчас по этому вопросу ведут регулярные переговоры.

Я уже дую на воду, и я думаю о такой конкретике будет лучше узнавать уже когда соответствующие решения будут приняты, как это было с немецкой батареей ПВО, когда канцлер Шольц позвонил президенту Зеленскому и собственно они достигли окончательного решения,

– рассказал Кулеба.

По его словам, главной задачей собственно министров это готовить подобные решения. Как отметил глава МИД Украины, сейчас у нашего государства "на радаре" есть уже четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. В то же время чиновники до сих пор ведут переговоры между Украиной и странами-партнерами, в том числе и Соединенными Штатами.

Сегодня и на прошлой неделе на заседании руководителей МИД стран "Большой семерки" всем говорил, что уважаемые, ну уже просто нет сил терпеть переговоры, давайте уже принимать решения, поэтому наша задача сейчас – ускорить принятие решений,

– подчеркнул украинский политик.

Он отметил, что эти решения обязательно будут приняты, и это положительный для Украины результат. Кулеба напомнил, что сегодня Владимир Зеленский говорил с Джо Байденом и вопрос ПВО был одной из ключевых тем разговора.

О чем говорили лидеры Украины и США: главное

Как рассказал Владимир Зеленский, президент Соединенных Штатов заверил, что, в случае одобрения и Сенатом, немедленно подпишет закон, который касается предоставления пакета помощи нашему государству. Украинский лидер отметил двухпартийную поддержку законопроекта о помощи Украине и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

По его словам, другой документ, который приняла Палата представителей в тот же день, также очень важен. Речь идет о конфискации российских активов, что "посылает мощный сигнал".

Первый пакет оборонной помощи, который поступит после принятия закона, "будет быстрым и мощным". В этом заверил Джо Байден. Ожидается, что эта помощь усилит украинскую ПВО, а также дальнобойные и артиллерийские способности.