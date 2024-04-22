Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета по иностранным вопросам в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала.
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В Польше сказали, какая проблема в передаче Patriot Украине
Радослав Сикорский отметил, что Польша сама страдает от ракетных атак со стороны России, поэтому не может предоставить дополнительные системы ПВО для Украины.
Польша является прифронтовым государством, и мы имеем нарушения нашего воздушного пространства российскими крылатыми ракетами. В том числе одна из них упала в 10 километрах от моего собственного дома в прошлом году,
– сказал Сикорский.
Он рассказал, что Польшу защищают только две системы ПВО Patriot, которые покрывают территории военных тренировочных центров. По его мнению, те системы ПВО, которые расположены в Западной Европе, были бы полезнее на войне в Украине.
Министр иностранных дел Польши также напомнил, что страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы убедить Владимира Путина, что война в Украине была ошибкой. Он также призвал тратить на помощь и оборону больше, и это бы способствовало победе Украины.
Ранее Дуда объяснял, почему Польша не может отдать Patriot
- Президент Польши также отметил, что страна пока не имеет систем ПВО Patriot. По словам главы государства, польская армия только начинает устанавливать эти системы.
- Дуда отметил, что есть батареи Patriot развернуты в Польше, но они были развернуты армией США. Поэтому власти страны не имеют возможности передать что-то, "даже если бы мы хотели".
- Президент Польши также напомнил, что из всех государств, которые являются соседями Украины, подвергшейся вторжению России, именно в Польше российская ракета прилетела и нанесла ущерб. Поэтому эти системы сегодня защищают те силы, которые есть в стране.
- В то же время Дуда отметил, что во время двусторонней встречи он и Владимир Зеленский обсуждали запасы ракет, которые Польша до сих пор имеет с советских времен. В частности, обсуждалась возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить противовоздушную оборону нашего государства.