Сейчас Литва и Польша не могут предоставить нашей стране ПВО типа Patriot по ряду различных причин. Об этом во время пресс-конференции после саммита Триморья заявили президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда, передает 24 Канал.

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Президент Литвы сказал, что у страны нет Patriot

Науседа отметил, что у Литвы нет никаких систем Patriot. В то же время он отметил, что недавно у страны было соглашение с Нидерландами, что одна батарея Patriot будет развернута в Литве для тренировки этим летом. И что она будет расположена временно в Литве.

Эти системы ПВО в Литве будут находиться на ротационной основе. Мы передавали системы NASAMS для Украины и сотрудничали с Норвегией в этом вопросе. Мы готовы передать все что, мы имеем, и мы постоянно это делаем,

– отметил литовский руководитель.

Несмотря на это, Науседа сказал, что становится все труднее и труднее находить то, что бы страна могла бы передать из вооружения. Ведь у Литвы завершаются средства, поэтому страна решила прилагать усилия к финансовым и другим инициативам.

"Мы сделали вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов в третьих странах, мы внесли 35 миллионов евро. Поверьте, мы делаем все, что в наших силах, но не все зависит от нас. Те страны, которые имеют Patriot – передача зависит от их политической воли, мы стараемся показать этого, но мы не всегда имеем успех в этом", – рассказал президент Литвы.

Он отметил, что надо использовать двусторонние или многосторонние механизмы, чтобы показывать важность предоставления систем Украине для как можно больше стран. Науседа заверил, что президент Зеленский делает все, чтобы получить поддержку не только в будущем, но и сейчас, потому что "битва за свободу происходит сегодня, завтра может быть поздно".

Дуда сказал, что Patriot, развернутые в Польше, принадлежат США

Президент Польши также отметил, что страна пока не имеет систем ПВО Patriot. В частности, армия только начинает устанавливать эти системы в Польше.

Как Польша мы сегодня не имеем возможности передать что-то, даже если бы мы хотели. Конечно, есть батареи Patriot развернуты в Польше, но они были развернуты армией США и мы также имеем системы, которые были развернуты британскими вооруженными силами, это не системы Patriot, это две британские системы они иного типа,

– объяснил Дуда.

Он также напомнил, что из всех государств, которые являются соседями Украины, подвергшейся вторжению России, именно в Польше российская ракета нанесла ущерб и прилетела.

"И это в Польше российские ракеты нарушают воздушное пространство, и правда в том, что мы сами находимся под угрозой российской атаки, поэтому эти системы сегодня защищают те силы, которые есть в нашей стране. Польша не является их (систем Patriot – 24 Канал) оператором", – подчеркнул польский глава.

Дуда также отметил, что в этот день во время двусторонней встречи он и Владимир Зеленский обсуждали определенные запасы ракет, которые Польша до сих пор имеет с советских времен. В частности, обсуждалась возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить противовоздушную оборону. Об этом Дуда пообещал поговорить с польским министром обороны, когда вернется в Варшаву.