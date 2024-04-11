Наразі Литва і Польща не можуть надати нашій країні ППО типу Patriot через низку різних причин. Про це під час пресконференції після саміту Тримор'я заявили президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда, передає 24 Канал.

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Президент Литви сказав, що у країни нема Patriot

Науседа зазначив, що в Литви немає жодних систем Patriot. Водночас він наголосив, що нещодавно в країни була угода з Нідерландами, що одна батарея Patriot буде розгорнута в Литві для тренування цього літа і що вона буде розташована тимчасово в Литві.

Ці системи ППО в Литві перебуватимуть на ротаційній основі. Ми передавали системи NASAMS для України, ми співпрацювали з Норвегією в цьому питанні, ми готові передати все що, ми маємо, і ми постійно це робимо,

– зауважив литовський очільник.

Попри це, Науседа сказав, що стає все важче і важче знаходити те, що б країна могла б передати з озброєння. Адже в Литви завершуються засоби, тому країна вирішила докладати зусиль до фінансових та інших ініціатив.

"Ми зробили внесок до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів в третіх країнах, ми внесли 35 мільйонів євро. Повірте, ми робимо все, що в наших силах, але не все залежить від нас. Ті країни які мають Patriot – передача залежить від їхньої політичної волі, ми намагаємося показати цього, але ми не завжди маємо успіх в цьому", – розповів президент Литви.

Він наголосив, що треба використовувати двосторонні або багатосторонні механізми щоби показувати важливість надання систем Україні для якомога більше країн. Науседа запевнив, що президент Зеленський робить все, щоб отримати підтримку не лише в майбутньому, а й зараз, тому що "битва за свободу відбувається сьогодні, завтра може бути пізно".

Дуда сказав, що Patriot, розгорнуті в Польщі, належать США

Президент Польщі також зазначив, що країна наразі не має систем ППО Patriot. Зокрема, армія лише починає встановлювати ці системи в Польщі.

Як Польща ми сьогодні не маємо можливості передати щось навіть якби ми хотіли. Звісно, є батареї Patriot розгорнуті в Польщі, але вони були розгорнуті армією США і ми також маємо системи, які були розгорнуті британськими збройними силами, це не системи Patriot, це дві британські системи вони інакшого типу,

– пояснив Дуда.

Він також нагадав, що з усіх держав, які є сусідами України, що піддалася вторгненню Росії, саме в Польщі російська ракета завдала шкоди і прилетіла.

"І це в Польщі російські ракети порушують повітряний простір, і правда в тому, що ми самі перебуваємо під загрозою російської атаки, тому ці системи сьогодні захищають ті сили, які є в нашій країні. Польща не є їх (систем Patriot – 24 Канал) оператором", – наголосив польський очільник.

Дуда також зазначив, що цього дня під час двосторонньої зустрічі він і Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які Польща досі має із радянських часів. Зокрема, обговорювалася можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити протиповітряну оборону. Про це Дуда пообіцяв поговорити з польським міністром оборони, коли поверниться у Варшаву.