Напомним, Владимир Зеленский 11 апреля выступил на саммите Триморья. Глава государства отметил,, почему Украине важно получить помощь от Соединенных Штатов.
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Что заявил Дуда
Переговоры в Вильнюсе состоялись в тот момент, когда масштабный ракетный удар России уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Польша может передать Украине свои запасы советских ракет для систем противовоздушной обороны. Дуда пообещал проговорить предоставление Украине советских ракет для ПВО с польским министром обороны.
Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть еще ракеты с советских времен, они сейчас есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву,
– сказал Дуда.
Известно, что Зеленский также сообщил, что проинформировал президента Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики и о тяжелой ситуации в Харькове. Он рассказал ему, что Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров, прежде всего – ПВО.
Визит Зеленского в Литву: кратко
- Президент Зеленский в четверг, 11 апреля, приехал с визитом в Литву.
- Глава государства заявил, что он проведет важные встречи, а также подпишет новое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
- Украинский лидер подчеркнул, что переговоры с руководителями других государств будут касаться, в том числе и военной помощи. Прежде всего, речь идет об укреплении нашей ПВО и обеспечении насущных потребностей Сил обороны Украины.
- Впоследствии стало известно, что наше государство подписало двустороннее соглашение по безопасности с Латвией.
- Согласно ему, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.