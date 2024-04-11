Нагадаємо, Володимир Зеленський 11 квітня виступив на саміті Тримор'я. Глава держави наголосив на тому, чому Україні важливо отримати допомогу від Сполучених Штатів.

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Що заявив Дуда

Переговори у Вільнюсі відбулися в той момент, коли масштабний ракетний удар Росії знищив Трипільську ТЕС у Київській області.

Польща може передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Дуда пообіцяв проговорити надання Україні радянських ракет для ППО з польським міністром оборони.

Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву,

– сказав Дуда.

Відомо, що Зеленський також повідомив, що поінформував президента Дуду про нічні ракетні обстріли об'єктів енергетики та про важку ситуацію в Харкові. Він розповів йому, що Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів, передусім – ППО.

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