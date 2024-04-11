На цьому Володимир Зеленський наголосив під час брифінгу. Президент України додав, що розвідці відомі плани Владіміра Путіна на фронті.

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Партнери повинні виконати обіцяні поставки

Політичні завдання на цей рік, зараз на саміті та на перемовинах з лідерами я говорив про те, що критично важливо для європейської єдності підтвердити, що Євросоюз не боїться самого себе, і що НАТО не боїться своїх власних правил,

– підкреслив Зеленський.

Він також додав, що кожна демократична нація Європи, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та Євроатлантичного простору, заслуговує на те, щоб стати членом Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. І це, наголосив Зеленський, потрібно підтвердити реальними діями.

Також Володимир Зеленський зауважив, що в України є достатньо інформації від розвідки щодо того, що планує на фронті робити Владімір Путін. За словами глави держави, критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав те, що він пообіцяв нашій країні у плані постачання зброї та снарядів.

Президент додав, що щоденно Росія атакує нас ракетами. І разом з тим щоденно росте кількість обіцянок про спільне виробництво. Тож Зеленський наголосив, що необхідно нарешті, щоб реальність відповідала словам. Глава держави паралельно висловив вдячність усім лідерам і нашим партнерам, котрі дійсно реалізовують те, про що ми домовилися.

Зеленський про важливість допомоги від США

Глава держави на брифінгу також наголосив на важливості допомоги з боку США. Він підкреслив, що Україна втрачатиме не лише свої території, а й людей.

Дуже складно (буде без допомоги від США – 24 Канал). Ми будемо втрачати наших людей. Втрачати наших воїнів, абсолютно безцінних. І питання не тільки в територіях. Коли хтось розповсюджує такі російські наративи, що питання тільки в територіях, – питання в людях. А території також для нас важливі,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що якщо нам не вдасться відновити свою територіальну цілісність, то не буде поваги до нашого суверенітету. І що це означатиме, що конфлікт став замороженим. А отже, буде лише питання часу, коли Владімір Путін знову повернеться.