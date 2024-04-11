За словами президента України, наша держава втрачатиме не лише території без допомоги з боку США. Передовсім ми втрачатимемо людей, наголосив Володимир Зеленський під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Якщо не зупинити Путіна, він повернеться

Дуже складно (буде без допомоги від США – 24 Канал). Ми будемо втрачати наших людей. Втрачати наших воїнів, абсолютно безцінних. І питання не тільки в територіях. Коли хтось розповсюджує такі російські наративи, що питання тільки в територіях, – питання в людях. А території також для нас важливі,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що якщо ми не відновимо свою територіальну цілісність, то не буде поваги до нашого суверенітету. Це означатиме, що конфлікт став замороженим. Тож, буде лише питанням часу, коли Владімір Путін знову повернеться.

Що відомо про візит Зеленського до Литви

Президент України 11 квітня приїхав до Литви з візитом. Під час нього Україна та Латвія підписали нову безпекову угоду. Також глава держави анонсував проведення важливих зустрічей з нашими партнерами.

Як зазначив Володимир Зеленський, перемовини з главами інших держав стосуватимуться, зокрема військової допомоги Україні. У першу чергу мовиться про зміцнення нашої ППО, а також забезпечення нагальних потреб Сил оборони.

Президент у рамках свого візиту зустрічався також з польським колегою Анджеєм Дудою. Вони разом обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, а також співпрацю щодо приєднання України до Євросоюзу та НАТО та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право,

– наголосив Зеленський.

Звернімо увагу, що саміт Тримор'я – Ініціатива трьох морів – міжнародна економічна й інфраструктурна ініціатива. Вона об'єднує 12 країн Європейського Союзу та Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Нагадаймо, що Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці Ініціативи трьох морів у вересні 2023 року.