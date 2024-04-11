Володимир Зеленський зробив свою заяву під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою. Він зазначив, що настав час, коли слова варто підкріпити реальними діями.

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Червень – це час, коли правильно буде розпочати переговори про вступ України до ЄС. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, що Європа виявляє слабкість,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! 11 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до Литви. Окрім участі в саміті Тримор'я, президент також підписав безпекову угоду з Латвією.

Безпека не має альтернативи

Президент підкреслив, що ці слова стосуються також НАТО та закликав країни запросити Україну до Альянсу. За словами Зеленського, запрошення до Альянсу може стати реальністю вже цього року.

Путін хоче знищити нас, знищити Україну, а потім підкорити всіх сусідів Росії. Наша безпека просто не має альтернативи. Тому немає реальних альтернатив і запрошенню України до НАТО. Потрібне запрошення до Альянсу. Всі наші люди і воїни заслуговують на це,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що Путін насправді не зважає на дії Заходу при підготовці своїх кроків, а лише "будує власний графік ескалації".

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