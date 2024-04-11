Володимир Зеленський зробив свою заяву під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою. Він зазначив, що настав час, коли слова варто підкріпити реальними діями.
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Червень – це час, коли правильно буде розпочати переговори про вступ України до ЄС. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, що Європа виявляє слабкість,
– сказав Зеленський.
Безпека не має альтернативи
Президент підкреслив, що ці слова стосуються також НАТО та закликав країни запросити Україну до Альянсу. За словами Зеленського, запрошення до Альянсу може стати реальністю вже цього року.
Путін хоче знищити нас, знищити Україну, а потім підкорити всіх сусідів Росії. Наша безпека просто не має альтернативи. Тому немає реальних альтернатив і запрошенню України до НАТО. Потрібне запрошення до Альянсу. Всі наші люди і воїни заслуговують на це,
– наголосив президент.
Зеленський додав, що Путін насправді не зважає на дії Заходу при підготовці своїх кроків, а лише "будує власний графік ескалації".
НАТО та війна з Росією: актуальні новини
- У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Генсек Єнс Столтенберг очікує, що до того часу союзники ухвалять створення нового фонду підтримки України.
- Також Столтенберг зауважив – союзники переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій. Потрібні більш довгострокові зобов'язання від НАТО.
- Крім того, Столтенберг назвав два сценарії розвитку війни Росії проти України. Там вірять, що Україна може вибити росіян з окупованих територій.
- Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт сказала, що Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні у цьому році. Водночас держави-члени Альянсу надішлють "сигнал" Путіну у непохитній підтримці України.