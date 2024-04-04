Наразі в НАТО бачать два сценарії розвитку подій в Україні. Про це під час пресконференції розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає 24 Канал.
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Генсек НАТО озвучив два сценарії війни в Україні
Столтенберг зазначив, що Північноатлантичний альянс спостерігає натиск російської армії на фронті, а також мобілізацію більшої кількості людей.
"З іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми й військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – зауважив генсек НАТО.
Тому, за словами посадовця, наразі для війни в Україні є два сценарії розвитку подій. Перший – країни-союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні, й наша армія зможе повернути собі більше території.
З іншого боку – цього може не статися й Україна втратить ще більше території, і ситуація може стати ще більш небезпечною,
– додав Столтенберг.
Крім того, він уточнив, що аби досягнути довгострокового миру в Україні, треба забезпечити потужні Збройні Сили нашої держави. Однак генсек Альянсу запевнив, що Україна може досягнути нових успіхів на фронті, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу підтримку нашим військовим.
НАТО погодилося посилити роль в координації допомоги Україні
- Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО домовились про подальше планування посилення ролі Альянсу в координації допомоги Україні. Зокрема, мовиться також і про тренування у сфері безпеки.
- Генсек Альянсу також запропонував створити фонд союзницьких внесків, який має забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі. Мовиться про суму в 100 мільярдів доларів.
- Водночас Столтенберг не очікує, що рішення про 100 мільярдів буде ухвалене найближчим часом. Однак він очікує, що це рішення можуть ухвалити на наступному саміті Альянсу.
- Очільник Альянсу також заявив, що ситуація на полі бою в Україні є серйозною, і Росія намагається виграти цю війну. Тому союзники мають надіслати чіткий сигнал про практичну підтримку для України.