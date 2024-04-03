Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість виділення додаткової допомоги для України розміром у 100 мільярдів доларів. Він не очікує, що рішення буде ухвалене найближчим часом. Про це Столтенберг заявив напередодні зустрічі міністрів закордонних справ в НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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До наступного саміту НАТО

Генсек визнав, що Україні потрібно більше грошей, і ця потреба не зникне протягом багатьох років.

Він також зазначив, що вся ідея обговорення підтримки в інституційних рамках полягає в тому, що фінансова допомога для України надходила б щомісяця або щороку впродовж тривалого часу.

На сьогоднішньому засіданні не буде остаточного рішення, а завтра, сподіваюся, ми будемо рухатися до консенсусу, і тоді до саміту у нас буде укладена угода,

– сказав Столтенберг.

Довідка: 3 – 4 квітня у Брюсселі проходить зустріч очільників МЗС країн-членів Альянсу. Зокрема, на завтра заплановане засідання Ради "України – НАТО". Наступний саміт НАТО відбудеться 9 – 11 липня 2024 року у Вашингтоні.

Очільник Альянсу заявив, що ситуація на полі бою в Україні є серйозною, і Росія намагається виграти цю війну. Тому союзники мають надіслати чіткий сигнал про практичну підтримку для України.

Нагадаємо, що Столтенберг виступив із пропозицією створити 5-річний фонд союзницьких внесків, з якого до України має надійти 100 мільярдів доларів. Як повідомляло видання Bloomberg, члени Альянсу все ще обговорюють цю ідею. Зокрема, дискусія точиться навколо того, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Генеральний секретар також не проти того, аби зустріч "Рамштайн" перейшла під управління НАТО. У такий спосіб цей проєкт можна буде ізолювати від впливу Трампа у разі його переобрання. Столтенберг підкреслив, що Київ потребує довгострокових зобов'язань. Він попередив, що Європа стоїть на порозі війни таких масштабів, які вважали раніше вже неможливими.