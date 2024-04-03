Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у штаб-квартирі Альянсу, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також 100 мільярдів доларів для України: у НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд, – ЗМІ

Крім того, керівник НАТО зазначив, що Кремль продовжує здійснювати нові масштабні атаки по українському цивільному населенню, а також по інфраструктурі.

"Зараз Європа стоїть перед обличчям війни такого масштабу, який, як ми вважали, залишився в історії", – сказав Столтенберг.

Україна потребує нагальної допомоги

За його словами, попри те, що союзники продовжують передавати зброю, снаряди та обладнання, українська армія має нагальні потреби. Натомість затримка в наданні допомоги уже має наслідки на полі бою.

Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану безпекову допомогу Україні для тривалої війни, щоб менше покладатися на добровільні внески й більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції й більше на багаторічні зобов'язання,

— зазначив генсек НАТО.

Міністри закордонних справ обговорять, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію передачі військової техніки й тренувань для України. Зокрема, союзники обговорять створення багаторічного фінансового зобов'язання. Ця дводенна зустріч є підготовкою до саміту у Вашингтоні.

Засідання Ради Україна-НАТО

Завтра, 4 квітня, в НАТО відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Під час зустрічі українська сторона представить поточну ситуацію на полі бою та щоденні й довгострокові потреби.

"Ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на те, щоб ще більше наблизити її до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Це питання коли, а не якщо", – сказав Столтенберг.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд союзницьких внесків. Йдеться про суму розмірі 100 мільярдів доларів.

Вступ України у НАТО: актуально

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО на саміті Альянсу. Попередньо, його обговорять 9 – 11 липня у Вашингтоні.