За даними джерел Bloomberg, йдеться про 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета. Його повинні будуть підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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Пропозиція може змінитися

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків стосовно 100 мільярдів доларів для нашої держави.

Зокрема, розмова стосуватиметься того, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі. Водночас джерела вважають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Ймовірно, у рамках пакета допомоги Північноатлантичний альянс може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка координує постачання Києву зброї.

Зміна парадигми Альянсу

Зазначається, що з верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Зокрема. якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.

Блінкен заявив, що Україна вступить у НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО на саміті Альянсу. За попередньо оприлюдненими даними, його заплановано на 9 – 11 липня у Вашингтоні.

Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне обговорив саміт Північноатлантичного альянсу та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Водночас американський посадовець нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу. Він пояснив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.