Наразі Росія залишається головною загрозою для Альянсу, хоча у Вашингтоні не бачать ознак того, що Росія готова розпочати війну проти них. Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Росія повністю втягнута у війну

Раніше у США повідомляли, що надсилатимуть свої війська воювати в Україну. Наразі позиція країни анітрохи не змінилася.

США не підтримують відправку своєї армії воювати в Україну. Ми дуже чітко заявили про це в перший же день. Ми не зацікавлені в тому, щоб стати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, яка захищається від російської агресії,

– сказала Джуліан Сміт.

Вона зазначила, що у 2022 році НАТО визнало Росію прямою загрозою для Альянсу. З того часу НАТО почало зміцнювати свій східний фланг.

Попри заяви, що наступною мішенню для Путіна можуть стати країни Балтії, у Вашингтоні безпосередньої загрози для цього регіону зараз не бачать.

Джуліан Сміт каже, що США активно стежить за індикаторами, які можуть попереджати, що Росія готується до війни. Саме так Вашингтон розкрив плани Москви щодо України у 2021 році.

“Наразі ми бачимо, що Росія повністю втягнута в цю неспровоковану агресивну війну всередині України. Але зараз у нас немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна неминуча на території НАТО”, – сказала Сміт.

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