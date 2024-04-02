Сейчас Россия остается главной угрозой для Альянса, хотя в Вашингтоне не видят признаков того, что Россия готова начать войну против них. Об этом заявила госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Россия полностью втянута в войну

Ранее в США сообщали, что будут посылать свои войска воевать в Украину. Сейчас позиция страны ничуть не изменилась.

США не поддерживают отправку своей армии воевать в Украину. Мы очень четко заявили об этом в первый день. Мы не заинтересованы в том, чтобы стать стороной этого конфликта, но мы хотим поддержать Украину, которая защищается от российской агрессии,

– сказала Джулиан Смит.

Она отметила, что в 2022 году НАТО признало Россию прямой угрозой для Альянса. С тех пор НАТО начало укреплять свой восточный фланг.

Несмотря на заявления, что следующей мишенью для Путина могут стать страны Балтии, в Вашингтоне непосредственной угрозы для этого региона сейчас не видят.

Джулиан Смит говорит, что США активно следит за индикаторами, которые могут предупреждать, что Россия готовится к войне. Именно так Вашингтон раскрыл планы Москвы в отношении Украины в 2021 году.

"Сейчас мы видим, что Россия полностью втянута в эту неспровоцированную агрессивную войну внутри Украины. Но сейчас у нас нет индикаторов и предупреждений о том, что российская война неизбежна на территории НАТО", – сказала Смит.

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