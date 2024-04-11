Владимир Зеленский сделал свое заявление во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он отметил, что настало время, когда слова стоит подкрепить реальными действиями.

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Июнь – это время, когда правильно будет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! 11 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву. Кроме участия в саммите Триморья, президент также подписал соглашение по безопасности с Латвией.

Безопасность не имеет альтернативы

Президент подчеркнул, что эти слова касаются также НАТО и призвал страны пригласить Украину в Альянс. По словам Зеленского, приглашение в Альянс может стать реальностью уже в этом году.

Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. Наша безопасность просто не имеет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Путин на самом деле не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов, а лишь "строит собственный график эскалации".

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