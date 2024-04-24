Вночі проти 24 квітня у Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Їх чули всі райони міста та узбережжя.

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Гучно було не тільки в Маріуполі

Також повідомляють, що звуки вибухів було чутно до Бердянська. Крім цього, ракетну небезпеку оголошували на Півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало.

У місті прильотів не фіксували, однак залишається відкритим питання району. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про "роботу Торнадо-С с ракетами дальністю до 300 кілометрів по Кураховому". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що попередньо, інформація виглядає як чергове "заспокійливе".

Однак деталі невідомі.

Частина спостерігачів допускає можливі пуски з кораблів в Азовському морі. Це пояснює таке широке розповсюдження звуку, однак потрібно уточнити вид зброї.

Найбільш вірогідним варіантом залишається серія прильотів.

Андрющенко додав, що всі деталі будуть згодом.

У Маріуполі, ймовірно, приліт та пожежа

  • У Маріуполі вночі проти 23 квітня прогриміли вибухи. Також відомо про масштабне займання на території міста. У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа. Окупаційна влада заспокоює населення та наполягає на тому, що це просто "грім".
  • Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі написав, що все місто могло спостерігати, як на Лівобережжі палав приліт. Росіяни заявили, що звук, який чули місцеві – просто грім. Трохи пізніше окупанти сказали, що у місті "горів очерет".
  • За інформацією від Маріупольського Спротиву, з місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська. Це означає, що вони або у важкому стані та їх приймуть у маріупольському шпиталі, або загиблі.