В ночь на 24 апреля в Мариуполе и районе прозвучало не менее 12 взрывов. Их слышали все районы города и побережья.

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Громко было не только в Мариуполе

Также сообщают, что звуки взрывов было слышно до Бердянска. Кроме этого, ракетную опасность объявляли на Юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не раздавалось.

В городе прилетов не фиксировали, однако остается открытым вопрос района. Через полчаса после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о "работе Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 километров по Курахово". Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что предварительно, информация выглядит как очередное "успокоительное".

Однако детали неизвестны.

Часть наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море. Это объясняет такое широкое распространение звука, однако нужно уточнить вид оружия.

Наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов.

Андрющенко добавил, что все детали будут позже.

В Мариуполе, вероятно, прилет и пожар