В ночь на 24 апреля в Мариуполе и районе прозвучало не менее 12 взрывов. Их слышали все районы города и побережья.
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Громко было не только в Мариуполе
Также сообщают, что звуки взрывов было слышно до Бердянска. Кроме этого, ракетную опасность объявляли на Юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не раздавалось.
В городе прилетов не фиксировали, однако остается открытым вопрос района. Через полчаса после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о "работе Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 километров по Курахово". Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что предварительно, информация выглядит как очередное "успокоительное".
Однако детали неизвестны.
Часть наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море. Это объясняет такое широкое распространение звука, однако нужно уточнить вид оружия.
Наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов.
Андрющенко добавил, что все детали будут позже.
В Мариуполе, вероятно, прилет и пожар
- В Мариуполе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы. Также известно о масштабном возгорании на территории города. Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар. Оккупационные власти успокаивают население и настаивают на том, что это просто "гром".
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале написал, что весь город мог наблюдать, как на Левобережье пылал прилет. Россияне заявили, что звук, который слышали местные – просто гром. Чуть позже оккупанты сказали, что в городе "горел камыш".
- По информации от Мариупольского Сопротивления, с места попадания в Левобережном районе после пожара вывезли раненых на трех грузовиках "Урал" в сторону Новоазовска. Это означает, что они или в тяжелом состоянии и их примут в мариупольском госпитале, или погибшие.