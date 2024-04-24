Примерно 12 мощных взрывов слышали даже в Мариуполе – населенный пункт, который атаковали Вооруженные Силы, расположен в 40 километрах от города. Также громкие звуки слышали и в Бердянске.
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Детали атаки ВСУ
Ночью 24 апреля примерно в 1:20 Силы обороны нанесли шесть ударов по базированию оккупантов в селе Бабах-Тарама. Предварительно известно об одном погибшем, а также о не менее 15 раненых.
Все – лица офицерского состава. Об этом месте неоднократно мы предоставляли информацию спонсорам "КамьІш горит" – наконец долетело,
– написал Андрющенко.
В то же время советник мэра Мариуполя рассказал и о косвенных последствиях атаки. Мангушская и Никольская части района срочно передислоцируют войска с территории ферм и складов в лесополосы – оккупанты стремятся избежать удара Storm Shadow.
Стоит отметить, что после взрывов российские мониторинговые паблики пытались списать все на "работу Торнадо-С с ракетами дальностью в 300 километров" по городу Курахово. Конечно, настоящую причину они предусмотрительно решили скрыть.
Новости оккупированных территорий
- Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 23 апреля вспыхнул пожар. На Левобережье пылал прилет, однако россияне пытались списать это то на "гром", то на "горение камыша". Интересно то, что возле места пожара и близко нет водоема и тем более – камыша.
- Россияне на оккупированной территории обустраивают железную дорогу, которая должна соединить территорию России с Мариуполем, а также с Донецком, Волновахой и другими городами. Вероятно, враг может закончить строительство уже во второй половине мая – если не вмешаются Вооруженные Силы.
- Утром 19 апреля в городе прогремели взрывы. Местные слышали их в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Известно, что один из ударов был по пункту управления россиян. Позже стало известно, что российские силы противовоздушной обороны атаковали руководство батальона.