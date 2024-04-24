Про це розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що українські військові попереджали, що росіянам у тимчасово окупованому Маріуполі не буде легко. Він додав, що заплановані ними будівництва залізничного шляху та інфраструктури зазнаватимуть невдач постійно.

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Проблеми окупантів у Маріуполі

Дмитро Забавін зазначив, що, окрім плану запустити залізничне сполучення з Росії до Маріуполя, окупанти також хочуть побудувати автошлях, оминаючи Маріуполь. Росіяни роблять це для того, щоб знизити навантаження на ту дорогу, яка є з Ростовської області через міста Новоазовськ та Маріуполь.

Ми бачимо, що ці плани зустрічають супротив. Є 2 фактори: вибухи, які відбуваються та росіяни, які роблять все (будівництво – 24 Канал) неякісно. Вони розкрадають та не дотримуються термінів виконання будівельних робіт у Маріуполі. Я думаю, що в них нічого не вийде,

– сказав він.

Корупція у Маріуполі

Депутат Маріупольської міської ради розповів, що заступника Сергея Шойгу Тимура Іванова, який керував так званою відбудовою Маріуполя, звинувачують у розкраданні грошей, виділених на будівництво.

У банці з павуками почались процеси – вони (окупанти – 24 Канал) почали зжирати один одного за сфери впливу та за гроші. Я думаю, будуть ще неодноразові приклади звинувачень у корупції. Будуть і певні суперечки із застосуванням зброї, тому що це росіяни – вони по-іншому не можуть,

– наголосив Дмитро Забавін.

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