Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що Пушиліним потроху замінюють Рамзана Кадирова. Ймовірно, це пов'язано зі станом здоров'я самопроголошеного лідера Чечні.
Дивіться також Росіяни будують нову залізницю поблизу Маріуполя: чи зможуть ЗСУ вдарити по ній
Значення міста у пропаганді ворога
Маріуполь двічі мав значення у російській пропаганді. Передусім, окупанти помстилися. Це пов'язано з полком "Азов" та тим, як він обороняв місто. Його загарбники бояться понад усе.
Вони (росіяни – 24 Канал) окупували місто і дуже хизувались цим, тому що довга облога. Однак потім вони взагалі забули про Маріуполь,
– сказав Андрющенко.
Після того, як українські військові частково зруйнували Кримський міст, стало зрозуміло, що загарбникам потрібна велика військово-логістична база в Приазов'ї – у зручному місті. Там, де є порт і має бути залізниця.
"З боку глобальної пропаганди, Маріуполь потрохи зникає. З'являється то Бахмут, то Авдіївка. Тут ключове питання тому, що вони роблять з міста Маріуполя "другий Севастополь", – наголосив радник міського голови.
Однак на узбережжі Азовського моря. З цього міста росіяни хочуть зробити велику портову та військову базу на Донеччині, яка могла б забезпечувати потреби російської армії.
"Враховуючи такий напрям, дуже складно з пропагандистськими наративами, аби не перестаратись. Якщо ти зрозумів, кого тобі є потреба заселяти в місто, тут вже не до публічної реклами", – додав Андрющенко.
Водночас Маріуполь ще продовжує умовно контролювати Рамзан Кадиров. Усе через те, що їхній конфлікт з Пушиліним ще не розв'язаний.
Кадирівці стирчать на комбінаті Ілліча, потрохи його випилюють і потрохи намагаються партизанським способом випилювати також комбінат "Азовсталь". Війна за це триває,
– додав Петро Андрющенко.
Міжусобиці у Маріуполі
Криміналітет, який контролює Маріуполь, наближений до головного розвідувального управління міноборони Росії. Фактично у місті зійшлося забагато інтересів з політичного боку, і ніхто не хоче поступатися.
"Гроші дійсно завеликі. Жодного іншого міста, де вкладаються такі величезні гроші російського федерального бюджету, в принципі, не існує. Битва неминуча. Найближчим часом ми, думаю, опинимось саме в серії певних вбивств, підривів або ще чогось", – наголосив радник міського голови Маріуполя.
Що відбувається у Маріуполі та районі
- У Маріупольському районі вночі 24 квітня чули щонайменше 12 вибухів. Унаслідок атаки відомо про 7 загиблих російських офіцерів та 20 поранених. На тлі нещодавніх атак у Маріуполі загарбники перемістили військові склади.
- Окупанти не можуть на всю потужність запустити порт у місті. Утім, ворог використовує невеликі кораблі. Загарбники перевозять бойові комплекти наряду з будівельними матеріалами. А на зворотному шляху – вивозять зерно та метал. Росіяни ріжуть на металолом 2 металургійних підприємства у Маріуполі й доставляють його у напрямку країни-агресорки.
- Окрім залізничного сполучення з території Росії до тимчасово окупованого Маріуполя, загарбники хочуть побудувати автомобільну дорогу, яка оминає це місто. Ворог це хоче зробити для того, аби знизити навантаження на дорогу з Ростовської області.