Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що Пушиліним потроху замінюють Рамзана Кадирова. Ймовірно, це пов'язано зі станом здоров'я самопроголошеного лідера Чечні.

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Зверніть увагу! За даними розслідування російських опозиційних журналістів, у січні 2019 року Рамзану Кадирову уперше діагностували "некроз підшлункової залози". Однак проблеми зі здоров'ям заперечує як самопроголошений лідер Чечні, так і його оточення. Нині Москва має завдання – підготуватися до зміни влади у Чечні.

Значення міста у пропаганді ворога

Маріуполь двічі мав значення у російській пропаганді. Передусім, окупанти помстилися. Це пов'язано з полком "Азов" та тим, як він обороняв місто. Його загарбники бояться понад усе.

Вони (росіяни – 24 Канал) окупували місто і дуже хизувались цим, тому що довга облога. Однак потім вони взагалі забули про Маріуполь,

– сказав Андрющенко.

Важливо! Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 82 з них – у повному оточенні. Сили ворога переважали у кілька разів.

Після того, як українські військові частково зруйнували Кримський міст, стало зрозуміло, що загарбникам потрібна велика військово-логістична база в Приазов'ї – у зручному місті. Там, де є порт і має бути залізниця.

"З боку глобальної пропаганди, Маріуполь потрохи зникає. З'являється то Бахмут, то Авдіївка. Тут ключове питання тому, що вони роблять з міста Маріуполя "другий Севастополь", – наголосив радник міського голови.

Однак на узбережжі Азовського моря. З цього міста росіяни хочуть зробити велику портову та військову базу на Донеччині, яка могла б забезпечувати потреби російської армії.

"Враховуючи такий напрям, дуже складно з пропагандистськими наративами, аби не перестаратись. Якщо ти зрозумів, кого тобі є потреба заселяти в місто, тут вже не до публічної реклами", – додав Андрющенко.

Водночас Маріуполь ще продовжує умовно контролювати Рамзан Кадиров. Усе через те, що їхній конфлікт з Пушиліним ще не розв'язаний.

Кадирівці стирчать на комбінаті Ілліча, потрохи його випилюють і потрохи намагаються партизанським способом випилювати також комбінат "Азовсталь". Війна за це триває,

– додав Петро Андрющенко.

Міжусобиці у Маріуполі

Криміналітет, який контролює Маріуполь, наближений до головного розвідувального управління міноборони Росії. Фактично у місті зійшлося забагато інтересів з політичного боку, і ніхто не хоче поступатися.

"Гроші дійсно завеликі. Жодного іншого міста, де вкладаються такі величезні гроші російського федерального бюджету, в принципі, не існує. Битва неминуча. Найближчим часом ми, думаю, опинимось саме в серії певних вбивств, підривів або ще чогось", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Що відбувається у Маріуполі та районі