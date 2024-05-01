Об этом рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. В то же время возле Часового Яра фиксируют невероятные потери врага – ВСУ продолжают истощать врага по всей линии фронта.

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Атаки на Часов Яр

Назар Волошин рассказал о тактике, которую россияне применяют у Часового Яра.

В районе Часового Яра уже фиксируют случаи, когда противник, не считаясь с потерями личного состава, отправляют людей на штурм без оружия. Они могут держать в руках палки или еще что-то, имитирующее наличие оружия. При этом установку им дают, что оружие нужно получить в бою,

– заявил он.

Волошин добавил, что Вооруженные Силы продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По словам Волошина, только в течение апреля армия России потеряла в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" 24 156 человек, 308 танков, 671 боевую машину, 15 945 беспилотников, 10 средств противовоздушной обороны и другую военную технику.

Какова ситуация возле города