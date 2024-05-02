Оккупанты ударили по населенному пункту 1 мая. Перед этим оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами поселок Золочев, что в Харьковской области.

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Что известно об атаке по Горняку

Вчера (1 мая – 24 Канал) россияне обстреляли город Горняк. В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения,

– заявили в МВД.

В результате обстрела врагов возникли пожары в частном жилом секторе. Их спасатели ликвидировали, также потушили возгорание гаражей.

Последствия атаки по городу Горняк в Донецкой области

Одному из раненых оказали первую домедицинскую помощь медики ГСЧС Украины Ивано-Франковской области, которые в составе сводного отряда сейчас работают в Донецкой области. Пострадавшего мужчину транспортировали в больницу.

Последствия атаки по городу Горняк и эвакуация раненого: смотрите видео

(Не советуем смотреть слишком чувствительным людям)

Россия атаковала Одессу: основное