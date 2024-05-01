В Харьковской ОГА сообщили, что погибшими были отец и дочь. Они находились в автомобиле рядом с местом взрыва.

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Каковы последствия атаки

Враг чуть ли не ежедневно использует КАБы, а его целями являются мирные люди и обычные жилые дома. Из-за обстрела 1 мая есть двое погибших, а также трое раненых мужчин, две женщины и 11-летний мальчик. Всем им оказали медицинскую помощь на месте.

Погибшие мужчина 64 лет и 38-летняя женщина – местные жители.

"Около 10 утра авиация сбросила 3 КАБа, которые попали практически в сам центр Золочева. В это время люди отдыхали, находились на улице. Удары пришлись непосредственно по площади, административных зданиях, зданиях социальной защиты, рядом Ощадбанк, редакция газеты. Третий удар – это прямое попадание в дом", – рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Последствия обстрела / Фото 24 Канал

"В момент взрыва я был неподалеку. Людей вокруг также было много, все куда-то шли. Жизнь продолжалась. А потом начали бежать, убегать, кричать, прятаться", – вспомнил очевидец событий Михаил.





