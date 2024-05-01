У Харківській ОВА повідомили, що загиблими були батько й донька. Вони перебували в автомобілі поруч з місцем вибуху.

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Які наслідки атаки

Ворог чи не щодня використовує КАБи, а його цілями є мирні люди та звичайні житлові будинки. Через обстріл 1 травня є двоє загиблих, а також троє поранених чоловіків, дві жінки та 11-річний хлопчик. Всім їм надали медичну допомогу на місці.

Загиблі чоловік 64 років та 38-річна жінка – місцеві мешканці.

"Близько 10 ранку авіація скинула 3 КАБи, які влучили практично в сам центр Золочева. У цей час люди відпочивали, перебували на вулиці. Удари прийшлися безпосередньо по площі, адміністративних будинках, будівлях соціального захисту, поруч Ощадбанк, редакція газети. Третій удар – це пряме влучання у будинок", – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Наслідки обстрілу / Фото 24 Канал

"У момент вибуху я був неподалік. Людей навколо також було багато, всі кудись йшли. Життя тривало. А потім почали бігти, втікати, кричати, ховатися", – пригадав очевидець подій Михайло.