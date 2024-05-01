О 10:19 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,

– повідомили в поліції.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Вибух підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.

У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні,

– написав він.

Згодом мер міста повідомив, що влучання сталось у приватний будинок.

За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань – йде уточнення,

– додав Терехов.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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