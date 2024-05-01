О 10:19 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
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Росіяни атакують Харків
В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,
– повідомили в поліції.
Вибух підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.
У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні,
– написав він.
Згодом мер міста повідомив, що влучання сталось у приватний будинок.
За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань – йде уточнення,
– додав Терехов.
Окупанти не припиняють обстріли Харкова
- 29 квітня, окупаційні війська також завдали удару по Харкову КАБами. Тоді під ударом опинився Київський район міста.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та скалковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані важкості у медзакладі.
- Перед цим російські війська атакували Харків 27 квітня. Тоді ворог атакував місто ракетами. Відомо, що від удару постраждав медичний комплекс в якому перебувало понад 1000 людей. На щастя, ракети влучили у землю. Попередньо, Росія била з С-300.