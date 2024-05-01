Попадание было в частный дом на окраинах города. Об обстреле Харькова рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Удар по Харькову

По словам Терехова, в регионе ежедневно раздаются взрывы и происходят разрушения.

Было два взрыва, две ракеты, два КАБа, которые прилетели сегодня утром в Харьков. Первый КАБ попал в землю в лесополосе, а второй КАБ, к сожалению, попал в частные жилые дома и есть разрушения,

– рассказал городской голова.

Сейчас на месте попаданий работают коммунальные предприятия, а местным жителям помогают устранить последствия атаки.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью. и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Игорь Терехов также добавил, что россияне меняют тактику своего террора.

Жилые застройки, частные гаражи, до того были трансформаторные подстанции, ТЭС. Сегодня мы имеем дефицит электроснабжения, введены графики отключения электроснабжения. Они (россияне, – 24 Канал) пытаются запугать людей, запугать население. Но я уверен, что Харьков несокрушимый, горожане несокрушимые и это им точно не удастся,

– подчеркнул мэр города.

Оккупанты не прекращают атаки