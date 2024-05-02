Окупанти вдарили по населеному пункту 1 травня. Перед цим окупанти атакували керованими авіаційними бомбами селище Золочів, що у Харківській області.

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Що відомо про атаку по Гірнику

Учора (1 травня – 24 Канал) росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 зазнали поранень,

– заявили у МВС.

Внаслідок обстрілу ворогів виникли пожежі у приватному житловому секторі. Їх рятувальники ліквідували, також загасили загоряння гаражів.

Наслідки атаки по місту Гірник на Донеччині

Одному з поранених надали першу домедичну допомогу медики ДСНС України Івано-Франківської області, які у складі зведеного загону наразі працюють на Донеччині. Постраждалого чоловіка транспортували в лікарню.

Наслідки атаки по місту Гірник та евакуація пораненого: дивіться відео

(Не радимо дивитись надто чутливим людям)

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