Окупанти вдарили по населеному пункту 1 травня. Перед цим окупанти атакували керованими авіаційними бомбами селище Золочів, що у Харківській області.
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Що відомо про атаку по Гірнику
Учора (1 травня – 24 Канал) росіяни обстріляли місто Гірник. Унаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 зазнали поранень,
– заявили у МВС.
Внаслідок обстрілу ворогів виникли пожежі у приватному житловому секторі. Їх рятувальники ліквідували, також загасили загоряння гаражів.
Наслідки атаки по місту Гірник на Донеччині
Одному з поранених надали першу домедичну допомогу медики ДСНС України Івано-Франківської області, які у складі зведеного загону наразі працюють на Донеччині. Постраждалого чоловіка транспортували в лікарню.
Наслідки атаки по місту Гірник та евакуація пораненого: дивіться відео
(Не радимо дивитись надто чутливим людям)
Росія атакувала Одесу: основне
- Росія вчергове вдарила по Одесі ввечері 1 травня. Окупанти атакували місто балістикою, пролунали два вибухи.
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на місці влучання спалахнула потужна пожежа. Станом на вечір 1 травня було 13 поранених.
- Вночі проти 2 травня очільник обласної військової адміністрації повідомив, що ворог пошкодив цивільну інфраструктуру. Зокрема, складські приміщення пошти. У будинках довкола повибивало вікна.
- Кількість поранених зросла до 14, госпіталізований у стані середнього ступеня важкості один чоловік. Іншим постраждалим медики допомогли на місці.
- Вранці 2 травня речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна розповіла, що величезну пожежу гасили протягом усієї ночі.