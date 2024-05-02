В Одеській ОВА розповіли деталі про постраждалих внаслідок російської атаки. Також там оприлюднили кадри наслідків удару окупантів.

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Наслідки ворожої атаки росіян

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, розповів, що внаслідок російської ракетної атаки по місту пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Він зазначив, що наразі триває ліквідація пожежі. Постраждали також і навколишні будинки. Там вибиті вікна.

Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці,

– розповів голова Одеської ОВА.

Крім цього, він підкреслив, що правоохоронці фіксують черговий злочин окупантів проти цивільного населення.

Наслідки атаки російської армії по Одесі / Фото Одеська ОВА

Також кадрами наслідків чергової російської атаки балістикою по Одесі поділився мер міста Геннадій Труханов.

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