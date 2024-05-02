В ГУР получили видеодоказательства того, что страна – агрессорка пренебрегает ядерной безопасностью. Оккупанты используют территорию захваченной ЗАЭС для запусков "Шахедов" и тренировок пилотов fpv-дронов.

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Так, на обнародованном видео из вражеского fpv-беспилотника, полученного с помощью средств радиоэлектронной разведки, есть маркировка UT4D.TT, указывающая на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны России.

Траектория полета российского "Шахеда" проходит над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага.

Оккупанты запускают "Шахеды" над ЗАЭС: смотрите видео

Ранее в ГУР уже указывали на то, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков дронов, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

В разведке утверждают, что враг оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года оккупанты проводят на территории ЗАЭС обучение пилотов fpv-дронов, курируемое так называемой школой "Архангел", которая финансируется главным управлением генштаба из России.

В ГУР подчеркнули, что такие безответственные действия страны – агрессорки могут повлечь за собой катастрофические последствия.