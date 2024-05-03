Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что "хлопок" прилетел в самый отдаленный район города, где была стоянка техники врага. Такие действия ВСУ показывают отсутствие недоступных мест на временно оккупированных территориях.

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Куда прилетело

По словам Забавина, "хлопок" прилетел в один из объектов Левобережного района. Именно там россияне еще даже не убрали завалы разрушенных ими домов.

Это окраины Левобережного, между проспектом Победы и улицей Олимпийской. До полномасштабного вторжения там была стоянка автомобильного транспорта. Сейчас оккупанты используют эту стоянку для содержания некоторой техники,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Важно отметить, что украинские военные попали в самый отдаленный район города. Такая возможность ВСУ свидетельствует о том, что они могут наносить удары по любым целям временно оккупированной Украины.

Могут использовать для пропаганды

Возле места попадания было очень большое задымление, однако оккупанты об этом молчат. По словам Забавина, россияне планируют строить там церковь.

В своей пропаганде они могут сказать, что якобы ВСУ пытаются остановить строительство церкви. Конечно, что они не скажут о том, что это было попадание в автостоянку,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

"Хлопок" на временно оккупированных территориях