Скорее всего, на аэродроме повреждена российская система противовоздушной обороны С-300/С-400.

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Что показали спутниковые фото

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме – вероятнее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.

Отмечают, о том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля.

Судя по спутниковым фото, удар был нанесен по одной из установок С-300/С-400, остальные передислоцированы с этой территории, говорится в сообщении.

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