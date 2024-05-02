Оккупанты даже временно перекрывали Крымский мост. Очевидно, опасаясь разрушительных ударов.

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2 мая в Крыму слышали взрывы

Около 7 вечера по украинскому времени оккупанты перекрыли движение автотранспорта через Крымский мост. Также там начал виднеться дым. Вероятно, это была дымовая завеса. Примерно в то же время местные жители сообщили о тревожных сиренах в воинских частях врага и звуках взрывов в Джанкое.

Впоследствии движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Зато в минобороны России заявили, что над крымским полуостровом якобы сбили украинский беспилотник.

Что на самом деле произошло в оккупированном Крыму доподлинно неизвестно. Украинские структуры пока не комментировали ситуацию.