Окупанти навіть тимчасово перекривали Кримський міст. Вочевидь, побоюючись руйнівних ударів.

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2 травня у Криму чули вибухи

Близько 7 вечора за українським часом окупанти перекрили рух автотранспорту через Кримський міст. Також там почав виднітися дим. Ймовірно, це була димова завіса. Приблизно у той же час місцеві жителі повідомили про тривожні сирени у військових частинах ворога і звуки вибухів у Джанкої.

Згодом рух автотранспорту Кримським мостом відновили. Натомість у міноборони Росії заявили, що над кримським півостровом нібито збили український безпілотник.

Що насправді відбулось в окупованому Криму достеменно невідомо. Українські структури поки що не коментували ситуацію.