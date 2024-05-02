Допис Кислиці у мережі Х довів росіян до істерики. Окупанти вже заявлять, що постпред України буцімто "анонсував знищення мосту", передає 24 Канал.

Цікаво Дуже масштабно прикритий: як можна зруйнувати Кримський міст

Міст, якого не існує

Кислиця опублікував у мережі допис, у якому перерахував 6 основних типів мостів. Кожен з них проілюстрований відповідним зображенням, але не Керченський міст. Замість конструкції ворожої переправи Кислиця залишив пусте місце.

Жарт Кислиці про Кримський міст: дивіться допис

Користувачі у мережі почали залишати сотні позитивних коментарів під дописом, обговорюючи знищення Кримського мосту. Однак росіян жартівливий допис Кислиці довів до справжньої істерики. Так, пропагандистські ЗМІ пишуть, що буцімто постпред України в ООН натякнув на "напад на Кримський міст, який готується цього року".

Ба більше, пропагандистські росЗМІ масово пишуть про це. Варто зауважити, що майже у всіх прокремлівських виданнях пишуть, що допис Кислиці – це "натяк на знищення мосту".



Росіяни істерять через допис Кислиці / Скриншот

Можливе знищення Кримського мосту: останні новини