Допис Кислиці у мережі Х довів росіян до істерики. Окупанти вже заявлять, що постпред України буцімто "анонсував знищення мосту", передає 24 Канал.
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Міст, якого не існує
Кислиця опублікував у мережі допис, у якому перерахував 6 основних типів мостів. Кожен з них проілюстрований відповідним зображенням, але не Керченський міст. Замість конструкції ворожої переправи Кислиця залишив пусте місце.
Жарт Кислиці про Кримський міст: дивіться допис
Користувачі у мережі почали залишати сотні позитивних коментарів під дописом, обговорюючи знищення Кримського мосту. Однак росіян жартівливий допис Кислиці довів до справжньої істерики. Так, пропагандистські ЗМІ пишуть, що буцімто постпред України в ООН натякнув на "напад на Кримський міст, який готується цього року".
Ба більше, пропагандистські росЗМІ масово пишуть про це. Варто зауважити, що майже у всіх прокремлівських виданнях пишуть, що допис Кислиці – це "натяк на знищення мосту".
Росіяни істерять через допис Кислиці / Скриншот
Можливе знищення Кримського мосту: останні новини
- Цікаво, що вже самі російські пропагандисти почали прощатися з Кримським мостом. Так, на шоу кремлівської маріонетки Скабєєвої один з так званих "Z-воєнкорів" заплутався у словах та назвав Кримський міст "українським". Вочевидь, росіянин розуміє, що невдовзі від незаконно побудованої споруди залишиться лише назва.
- Днями посол Литви у Швеції також пожартував про знищення Кримського мосту. Він опублікував у мережі Х допис і порадив росіянам зробити фото на Керченському мосту, поки є час. Свій допис він проілюстрував зображеннями переправи, ракети та обличчям занепокоєного Путіна.
- Водночас очільник ГУР МО Кирило Буданов наголошує, що Кримський міст обов'язково буде знищенний, адже цей об'єкт є незаконною конструкцією. Він додав, що "усі працюють" над тим, щоб зруйнувати Кримський міст.
- До слова, у The Guardian заявляють, що переправу нібито знищать у першій половині 2024 року. У ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявляють, що українські військові "вже мають більшу частину засобів для цього".