Сообщение Кислицы в сети Х довело россиян до истерики. Оккупанты уже заявят, что постпред Украины якобы "анонсировал уничтожение моста", передает 24 Канал.

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Мост, которого не существует

Кислица опубликовал в сети сообщение, в котором перечислил 6 основных типов мостов. Каждый из них проиллюстрирован соответствующим изображением, но не Керченский мост. Вместо конструкции вражеской переправы Кислица оставил пустое место.

Шутка Кислицы о Крымском мосте: смотрите сообщение

Пользователи в сети начали оставлять сотни положительных комментариев под сообщением, обсуждая уничтожение Крымского моста. Однако россиян шутливое сообщение Кислицы довело до настоящей истерики. Так, пропагандистские СМИ пишут, что якобы постпред Украины в ООН намекнул на "нападение на Крымский мост, который готовится в этом году".

Более того, пропагандистские росСМИ массово пишут об этом. Стоит заметить, что почти во всех прокремлевских изданиях пишут, что сообщение Кислицы – это "намек на уничтожение моста".



Россияне истерят из-за сообщения Кислицы / Скриншот

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