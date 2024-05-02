Сообщение Кислицы в сети Х довело россиян до истерики. Оккупанты уже заявят, что постпред Украины якобы "анонсировал уничтожение моста", передает 24 Канал.
Интересно Очень масштабно прикрыт: как можно разрушить Крымский мост
Мост, которого не существует
Кислица опубликовал в сети сообщение, в котором перечислил 6 основных типов мостов. Каждый из них проиллюстрирован соответствующим изображением, но не Керченский мост. Вместо конструкции вражеской переправы Кислица оставил пустое место.
Шутка Кислицы о Крымском мосте: смотрите сообщение
Пользователи в сети начали оставлять сотни положительных комментариев под сообщением, обсуждая уничтожение Крымского моста. Однако россиян шутливое сообщение Кислицы довело до настоящей истерики. Так, пропагандистские СМИ пишут, что якобы постпред Украины в ООН намекнул на "нападение на Крымский мост, который готовится в этом году".
Более того, пропагандистские росСМИ массово пишут об этом. Стоит заметить, что почти во всех прокремлевских изданиях пишут, что сообщение Кислицы – это "намек на уничтожение моста".
Россияне истерят из-за сообщения Кислицы / Скриншот
Возможное уничтожение Крымского моста: последние новости
- Интересно, что уже сами российские пропагандисты начали прощаться с Крымским мостом. Так, на шоу кремлевской марионетки Скабеевой один из так называемых "Z-военкоров" запутался в словах и назвал Крымский мост "украинским". Очевидно, россиянин понимает, что вскоре от незаконно построенного сооружения останется только название.
- На днях посол Литвы в Швеции также пошутил об уничтожении Крымского моста. Он опубликовал в сети Х сообщение и посоветовал россиянам сделать фото на Керченском мосту, пока есть время. Свое сообщение он проиллюстрировал изображениями переправы, ракеты и лицом обеспокоенного Путина.
- В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечает, что Крымский мост обязательно будет уничтожен, ведь этот объект является незаконной конструкцией. Он добавил, что "все работают" над тем, чтобы разрушить Крымский мост.
- К слову, в The Guardian заявляют, что переправу якобы уничтожат в первой половине 2024 года. В СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что украинские военные "уже имеют большую часть средств для этого".