Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что недавно была информация о пробном заезде поезда из Мариуполя к Волновахе.

К теме Россияне перешли к плану "Б", – Плетенчук об альтернативе Крымского моста Плетенчук об альтернативе Крымского моста

Ждут "хлопков"

Как отметил Забавин, железнодорожная линия из Мариуполя в Волноваху – это старый участок, который функционировал еще раньше. Сейчас они пытаются достроить и реорганизовать ее. Параллельно идет строительство новой линии железной дороги.

Железная дорога, которую строят оккупанты / Скриншот 24 Канала

Неизвестно, что они будут делать с оранжевой веткой, учитывая то, что она проходит близко к линии разграничения. Туда может прилетать украинские "хлопки",

– сказал Забавин.

По его мнению, оккупанты не смогут безопасно пользоваться этими железнодорожными путями из-за регулярных угроз обстрелов. Также то, что они строят такую железную дорогу, свидетельствует, что у них есть проблемы с логистикой.

Украинские "хлопки" может сильно этим планам навредить. Он может сделать так, что эти железнодорожные сообщения не будут работать так, как хотели бы россияне. Поэтому это у них больше от отчаяния, потому что не могут обеспечить полную логистику поставки как боевого комплекта, так и продуктов обеспечения,

– отметил Забавин.

Строительство железной дороги на временно оккупированных территориях: коротко