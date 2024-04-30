Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, отметив, что оккупанты понимают, что Крымский мост уже не способен это обеспечить. Все из-за повреждений в результате операций СБУ и ВМС.
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Поэтому, соответственно, незаконно построенное сооружение должно быть разгружено другим способом. К тому же россиянам недоступна морская логистика.
Они перешли к плану "Б". На самом деле этот план существовал сразу. И вся эта ситуация с полномасштабным вторжением – является частично реализация этого плана по созданию "надежного коридора" по суше в оккупированный ранее Крым,
– подчеркнул Плетенчук.
Россия строит железную дорогу на Юге Украины: что известно
- Страна-агрессор более года строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Она будет в зоне поражения Сил обороны Украины. Это станет возможным благодаря военной помощи, которую скоро получит украинское государство. Железнодорожное сообщение расположено значительно ближе к линии фронта, чем Крымский мост. Сейчас у противника есть все шансы достроить железную дорогу.
- Россияне достаточно быстро кладут рельсы. По сравнению с мартом, они уже построили железнодорожный мост. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, если оккупанты не остановят строительство, то уже в середине мая поедут поезда. Он убежден, что благодаря этой железной дороге захватчики смогут разгрузить Крымский мост примерно на 50%.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что процесс строительства этой железной дороги почти завершен. Железнодорожное сообщение из Ростова до временно оккупированного полуострова может стать серьезной проблемой. В то же время Буданов надеется на то, что с этой железной дорогой справятся. По его словам, этот вопрос значительно проще, чем вопрос Крымского моста.