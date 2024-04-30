Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, отметив, что оккупанты понимают, что Крымский мост уже не способен это обеспечить. Все из-за повреждений в результате операций СБУ и ВМС.

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Поэтому, соответственно, незаконно построенное сооружение должно быть разгружено другим способом. К тому же россиянам недоступна морская логистика.

Они перешли к плану "Б". На самом деле этот план существовал сразу. И вся эта ситуация с полномасштабным вторжением – является частично реализация этого плана по созданию "надежного коридора" по суше в оккупированный ранее Крым,

– подчеркнул Плетенчук.

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