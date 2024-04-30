Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, зауваживши, що окупанти розуміють, що Кримський міст уже не здатний з цим впоратися. Усе через пошкодження унаслідок операцій СБУ та ВМС.
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Тому, відповідно, незаконно побудована споруда має бути розвантажена в інший спосіб. До того ж росіянам недоступна морська логістика.
Вони перейшли до плану "Б". Насправді цей план існував одразу. І вся ця ситуація з повномасштабним вторгненням – є частково реалізація цього плану щодо створення "надійного коридору" суходолом до окупованого раніше Криму,
– наголосив Плетенчук.
Росія будує залізницю на Півдні України: що відомо
- Країна-агерсорка понад рік будує залізницю на окупованих територіях України. Вона буде у зоні ураження Сил оборони України. Це стане можливим завдяки військовій допомозі, яку скоро отримає українська держава. Залізничне сполучення розташоване значно ближче до лінії фронту, аніж Кримський міст. Нині у противника є всі шанси добудувати залізницю.
- Росіяни досить швидко кладуть рейки. У порівнянні з березнем, вони уже збудували залізничний міст. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, якщо окупанти не зупинять будівництво, то уже в середині травня поїдуть потяги. Він переконаний, що завдяки цій залізниці загарбники зможуть розвантажити Кримський міст приблизно на 50%.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що процес будівництва цієї залізниці майже завершено. Залізничне сполучення з Ростова до тимчасово окупованого півострова може стати серйозною проблемою. Водночас Буданов сподівається на те, що з цією залізницею упораються. За його словами, це питання значно простіше, аніж питання Кримського мосту.