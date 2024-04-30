Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, зауваживши, що окупанти розуміють, що Кримський міст уже не здатний з цим впоратися. Усе через пошкодження унаслідок операцій СБУ та ВМС.

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Тому, відповідно, незаконно побудована споруда має бути розвантажена в інший спосіб. До того ж росіянам недоступна морська логістика.

Вони перейшли до плану "Б". Насправді цей план існував одразу. І вся ця ситуація з повномасштабним вторгненням – є частково реалізація цього плану щодо створення "надійного коридору" суходолом до окупованого раніше Криму,

– наголосив Плетенчук.

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