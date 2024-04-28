Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що на знімках від 6 квітня на одній з ділянок ще не було рейок. А 14 квітня – там уже були й рейки, і так звані "зуби дракона", а також – навіть фортифікації.

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"Укладають рейки достатньо швидко. Вони рухаються за планом, як ми очікували. Якщо вони не зупиняться, то середина травня – поїзди поїдуть. Міст стоїть, далі – питання технічне. Не таке складне вже – протягнути цю залізницю, вкласти ті рейки", – сказав Андрющенко.

За його словами, українські військові поки що не мають шансу вразити місце, де живуть інженери, які будують залізничне сполучення. Ці люди розселені по селу Гранітне. Вони живуть у пустих домівках або посеред цивільних мешканців. Тобто окупанти зробили усе, аби по них не вдарили.

Тим, хто обіцяв, що мосту і залізниці не буде, ми разом зі спротивом зробили все, що ми могли зробити. Дуже хотілося, щоб цього все ж таки не сталося,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Додадок до Кримському мосту

Росіяни тестують колії у тимчасово окупованому Маріуполі. Там було пошкодження, яке згодом відремонтували. Тож нині загарбники випробовують, яку вагу та швидкість може витримувати залізничне полотно. Це означає, що окупанти однозначно готуються приймати поїзди з території Росії.

Петро Андрющенко додав, що ця залізниця – це фактично повноцінний додаток до Кримського мосту. Так його можна буде розвантажити приблизно на 50%.

"Тобто забезпечувати тепер усі потреби фронту в Донецькій області можна буде напряму через залізницю, яка буде входити в Ростов-на-Дону. Це досить погана ситуація. Дійсно страшне", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Загарбники будують залізницю на окупованих територіях