Про це розповів 24 Каналу Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, зазначивши, якщо Росія повністю відновить залізницю, то це буде альтернатива Кримському мосту. Він додав, що для них це дуже важливо, бо російська армія пересувається переважно залізничними коліями.

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Що очікує на залізницю

Росія розуміє, що в них немає гарантії збереження Кримського мосту, тому ворог прийняв рішення будувати залізницю. Вона майже готова до з’єднання з Ростовом-на-Дону і може запрацювати найближчим часом.

Як зауважив Роман Світан, Україна має достатню кількість засобів, щоб не дати залізниці запрацювати, знищивши мостові переходи.

Між Таганрогом та Маріуполем є дві річки – Кальміус та Міус. Через ці річки є два залізничні мости, до яких дістає українська зброя. До Кальміуського мосту ми дістаємо ракетами М31. До Таганрозького моста дістане "Вільха", С-200, "Нептун",

– сказав військовий експерт.

На його думку, як тільки Росія буде готова запускати залізницю, то Україна залучить всі можливі ресурси, щоб завадити цьому.

Механізми обрізати залізничні гілки на материковій частині (України – 24 Канал) набагато простіші, ніж дістати до Кримського мосту,

– підкреслив Світан.

Що відомо про залізницю: коротко