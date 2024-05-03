Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що нещодавно була інформація про пробний заїзд потяга з Маріуполя до Волновахи.

До теми Росіяни перейшли до плану "Б", – Плетенчук про альтернативу Кримського мосту

Чекають на "бавовну"

Як наголосив Забавін, залізнична лінія з Маріуполя до Волновахи – це стара ділянка, яка функціонувала ще раніше. Зараз вони намагаються добудувати та реорганізувати її. Паралельно йде будівництво нової лінії залізниці.

Залізниця, яку будують окупанти / Скриншот 24 Каналу

Невідомо, що вони будуть робити з помаранчевою гілкою, враховуючи те, що вона проходить близько до лінії розмежування. Туди може прилітати українська "бавовна",

– сказав Забавін.

На його думку, окупанти не зможуть безпечно користуватися цими залізничними шляхами через регулярні загрози обстрілів. Також те, що вони будують таку залізницю, свідчить, що у них є проблеми з логістикою.

Українська "бавовна" може сильно цим планам зашкодити. Вона може зробити так, що ці залізничні сполучення не працюватимуть так, як хотіли б росіяни. Тому це у них більше від відчаю, бо не можуть забезпечити повну логістику постачання як бойового комплекту, так і продуктів забезпечення,

– зазначив Забавін.

Будівництво залізниці на тимчасово окупованих територіях: коротко