Мужчина издевался над военнопленными, за что и получил справедливый ответ. Его автомобиль взорвался – оккупант не выжил.

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Ликвидация российского палача

В ГУР сообщили, что 5 мая около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga. Эта машина принадлежала оккупанту Ананьевскому Евгению Александровичу.

Этот человек был одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там Ананьевский занимал оккупационную должность.

В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгения Ананьевского ликвидировано,

– написали в разведке.