За повідомленням російського слідства, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
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Ліквідація російського ката
У ГУР повідомили, що 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Ця автівка належала окупанту Ананьєвському Євгену Олександровичу.
Цей чоловік був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там Ананьєвський займав окупаційну посаду.
Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано,
– написали у розвідці.
У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.
Автомобіль Ананьєвського підірвали: дивіться відео
Ліквідація зрадників
- 16 квітня у тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області підірвали місцевого колаборанта Антона Якименка. На псевдовиборах він балотувався від партії Путіна "Єдіная Расія" і увійшов до першої трійки. Також "чиновник" був причетний до викрадання Росією українського зерна з тимчасово окупованих територій.
- 12 квітня у Москві підірвали автомобіль з експрацівником СБУ Василем Прозоровим, який зрадив Україну ще у 2014 році. Протягом трьох років він шпигував на Росію, поки у 2017 році не втік у Москву. Зазначається, що після вибуху він був живим, однак з важкими травмами. Наразі його стан невідомий.
- 1 квітня в окупованому Старобільську Луганської області підірвали авто колаборанта Валерія Чайки. Повідомляється, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автівку зрадника. У Старобільську чоловік працював заступником голови "Центру з обслуговування освітніх організацій"