За повідомленням російського слідства, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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Ліквідація російського ката

У ГУР повідомили, що 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Ця автівка належала окупанту Ананьєвському Євгену Олександровичу.

Цей чоловік був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там Ананьєвський займав окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано,

– написали у розвідці.

У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Автомобіль Ананьєвського підірвали: дивіться відео

Ліквідація зрадників