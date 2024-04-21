Про це повідомили в російському виданні в суботу, 20 квітня, інформує 24 Канал.

Дивіться також В консульство Ірану в Парижі увірвався чоловік з вибухівкою, щоб "помститись за смерть брата"

Що відомо про інцидент

У ніч на 18 квітня у провулку садового товариства окупованого міста пролунав вибух – здетонував саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. За даними видання, у результаті на місці загинув 51-річний Андрій Гончаров.

Людина, яка повністю збігається із загиблими за ПІБ та датою народження, працювала на оборонному підприємстві України – у науково-виробничому комплексі "Іскра". Згідно з відкритими даними, це провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. А як мінімум з 2021 року повний тезка вбитого вже проживав у Москві і працював у фармацевтичній компанії "Гранд Капітал", випливає зі злитих у мережу баз даних,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що, ймовірно, після окупації Бердянська Андрій Гончаров повернувся до рідного міста. Чоловік отримав російський паспорт влітку 2023. Проте зазначається, що жодних згадок про його зв'язки з окупаційною владою знайти не вдалося.

За даним фактом порушено кримінальну справу про вбивство та незаконне зберігання вибухових речовин.

В Мелітополі підірвали авто з окупантами