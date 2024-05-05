Саме його автівка вибухнула на Великдень.

Дивіться також Замінили "Онікси" на "Іскандери": в ОК "Південь" пояснили, чому ворог використовує інші ракети

Мінус один колаборант

За повідомленням російського слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчий комітет країни – агресорки порушив кримінальну справу. Наразі силовики опитують свідків.

Що відбувається на місці вибуху у Бердянську: дивіться відео

Полювання за зрадниками

"Підриви" колаборантів на окупованому Запоріжжі – явище доволі поширене. Кілька тижнів тому, наприклад, "підняли у повітря" "депутата" Якимівської окружної ради від путінської "Єдіной Расії" Антона Якименка. Якименко безпосередньо причетний до викрадання Росією українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відомо, що невідомі розмістили вибуховий пристрій на рівні голови та прикріпили до воріт. Він спрацював у момент, коли "депутат" відчинив ворота, щоб заїхати автомобілем у двір.

Не пасе задніх рух опору й на території окупованої Луганщини. Там місяць тому у Старобільську підірвали автівку зрадника Україні й посібника терористів Валерія Чайки. Той був заступником голови "Центру з обслуговування освітніх організацій".

Попередньо, під час спроби від'їхати від будинку творчості, де Чайка працював останнім часом, його автомобіль вибухнув.

Колаборантам не сховатися від правосуддя навіть у країні – агресорці. Про це яскраво засвідчив випадок із колишнім працівником СБУ, який з 2014 року почав працювати на Кремль, а у 2017 втік до Росії. Йдеться про Василя Прозорова, чий позашляховик вибухнув у центрі Москви. Відомо, що Прозоров вцілів, хоча й дістав поранення.

Не пощастило його колезі – іншому зраднику з СБУ – підполковнику Ігорю Циферову.

Його підірвали в окупованому Докучаєвську. Чоловік обіймав посаду в так званому "міністерстві державної безпеки днр". Раніше він працював в СБУ, однак після російського вторгнення перейшов на бік ворога.