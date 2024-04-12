Як повідомляють росЗМІ, ідеться про Василя Прозорова, який ще 10 років тому зрадив Україну.

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Колаборанта "здійняли в повітря"

12 квітня вдень у Москві колишнього працівника СБУ наздогнала кара небесна. На відео потрапив момент, як чоловік сідає у свій позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, і за кілька секунд машина злегка підстрибує та губиться в хмарі диму.

Момент підриву Прозорова в авто: відео соцмережі

Пропагандисти висувають дві версії: вибух спричинив або саморобний вибуховий пристрій, або прорив підземної газової труби. РосЗМІ зазначають, що неподалік від місця пригоди проходили земляні роботи та прокладання газопроводу.

Наразі відомо, що Прозоров таки живий. Його завантажили до машини реанімації. На кадрах видно, що він у свідомості, прикриває обличчя медичним простирадлом.

У якому стані Прозоров: відео соцмережі

У чоловіка пошкоджені ноги та ліва рука.

Нагадаємо, що Прозоров у рік окупації Криму перейшов на бік Росії та співпрацював із російськими спецслужбами.

48-річний чоловік працював на українські спецслужби в 1999 – 2018 роках.

З 2014 року Прозоров почав шпигувати на користь Кремля. Сам Прозоров заявив, що зрадив Україну "з ідеологічних мотивів".

У 2017 році чоловік перебрався до Росії.

Варто зауважити, на колаборанта вже готували замах рік тому. Тоді чоловік відвідував окупований Бердянськ. Однак, як зазначають пропагандисти, тоді ліквідувати перебіжчика не вдалося.

Зазначимо, що раніше низка інших колаборантів зазнавали замахів. 6 грудня до Пригожина відправили "маленького гвинтика" Іллю Киву. Його застрелили в Підмосков'ї. За крок до пекла перебував зрадник Олег Царьов. Однак йому пощастило більше, ніж Киві.

Голова СБУ України, коментуючи "нещасні випадки" з колаборантами та російськими негідниками, зауважив, що вони віддають кармічні борги перед українським народом.